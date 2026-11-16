Долю мигрантов в такси в РТ предложили обнулить на федеральном уровне

Минтруд России предложил установить нулевую допустимую долю иностранных работников в такси и ряде других сфер деятельности в Татарстане. Соответствующий проект постановления Правительства РФ подготовило федеральное ведомство. Об этом пишет газета «Республика Татарстан».

Ограничения также затронут финансовую и страховую деятельность, ветеринарные услуги, охрану, перевозку опасных грузов и ремонт компьютеров. Аналогичные меры планируют ввести еще в девяти регионах страны.

При этом при расчете допустимой доли не будут учитывать иностранцев с разрешением на временное проживание или видом на жительство, а также высококвалифицированных специалистов.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Татарстана пояснили изданию, что новые ограничения фактически не изменят действующие условия для жителей и бизнеса республики. Запреты на работу иностранцев с патентами в перечисленных сферах действуют в Татарстане с 2025 года.

«Речь не идет о планах по введению дополнительных или новых запретов. Предложенная норма направлена на продление ограничений, которые уже действуют на территории республики с 2025 года. Ключевое изменение носит исключительно юридический характер: если в настоящее время данные меры регулируются республиканским законодательством, то в будущем их планируется зафиксировать на федеральном уровне. Для жителей и бизнеса республики условия остаются прежними», – отметили в министерстве.