Доля устраненных противоречий законодательству в муниципальных актах РТ выросла на 8%

С прошлого года доля устраненных несоответствий муниципальных актов законодательству выросла на 8%. Об этом сообщил заместитель министра юстиции РТ Мухаррям Ибятов на заседании коллегии об итогах деятельности ведомства по повышению профессионального уровня муниципальных служащих и должностных лиц местного самоуправления.

Всего к 1 июля 2025 года, следует из доклада замминистра, в муниципальных актах республики было выявлено 42176 несоответствий законодательству. Из них 39396 было устранено, доля устраненных составила 93%. В прошлом году этот показатель составил 85% (36590 устраненных противоречий к 43150 выявленным). Одной из причин роста Ибятов назвал умение работать в автоматизированной информационной системе «Кодекс». Ежеквартально проводятся семинары и обучающие мероприятия, позволяющие муниципальным служащим эффективно использовать специализированные информационные системы.

«Например, система "Кодекс", внедренная в 2018 году благодаря поддержке Раиса республики Рустама Минниханова, стала незаменимым помощником в выявлении несоответствий муниципальных актов действующему законодательству», — отметил Мухаррям Ибятов.

Замминистра также отметил, что для органов местного самоуправления систематически проводятся обучающие мероприятия по минимизации ошибок при публикации муниципальных актов на Официальном портале правовой информации.

«Подобной цифровой платформой располагают лишь единичные субъекты Российской Федерации, поэтому качественное ведение портала является одним из наших приоритетов», — подчеркнул Ибятов.

По его словам, ежегодно более 90% муниципальных актов поступают в регистр через Портал. По состоянию на 1 июля 2025 года информационный ресурс содержит 321 687 муниципальных нормативных правовых актов.