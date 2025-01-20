Доля строительного комплекса в ВРП Татарстана составила почти 8%

Строительный комплекс продолжает набирать обороты – его доля в валовом региональном продукте (ВРП) составила около 8%. Об этом заявил министр строительства архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

«Объем работ по виду деятельности «Строительство» вырос на 13%, составив 880 млрд рублей в сопоставимых ценах. Для сравнения, по итогам 2019 года – когда мы начали реализацию национальных проектов, он составлял 364 млрд рублей», - добавил министр.

Он также отметил, что в Татарстане на 12,5% нарастили объем оказанных услуг и организации жилищно-коммунального комплекса. Кроме того, в отрасли растут зарплаты.

Среди основных проблем министр выделил кадровый вопрос. На сегодняшний день в строительстве наблюдается свыше 13 тыс. вакансий и в будущем эта цифра может еще вырасти.

«Наша основная задача - это привлечь молодых людей, удержать их в отрасли и работать над повышением престижа рабочих профессий», - подчеркнул министр.