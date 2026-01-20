news_header_top
Экономика 20 января 2026 10:31

Доля стройкомплекса в ВРП Татарстана по итогам 2025 года составила более 7%

Марат Айзатуллин
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доля строительного комплекса в валовом региональном продукте (ВРП) Татарстана по итогам 2025 года составила более 7%. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на итоговой коллегии ведомства.

Объем работ по виду деятельности «Строительство» составил свыше 1 трлн рублей в сопоставимых ценах. Для сравнения, по итогам 2019 года, когда в РТ только начали реализацию национальных проектов, он составлял 364 млрд рублей.

Глава ведомства также отметил, что в Татарстане на 4,5% нарастил объем оказанных услуг и организации жилищно-коммунального комплекса. Он составил 65 млрд рублей.

