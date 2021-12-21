Доля современного вооружения в войсках России превысила 71%

Доля современного вооружения в войсках РФ превысила 71%, в стратегических ядерных силах — 89%. Об этом на расширенном заседании коллегии Минобороны рассказал Президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Была продолжена работа по масштабной модернизации армии и флота, — заявил глава государства. — В результате доля современного вооружения в войсках превысила 71%, а в стратегических ядерных силах — 89%».

Он отметил, что активно развивали новейшие виды вооружения, некоторые (комплексы «Авангард» и «Кинжал») были поставлены на боевое дежурство.

По словам Президента, войска демонстрируют рост уровня боевой подготовки. Доказательством служат итоги совместного стратегического учения «Запад-2021», в ходе которого были успешно отработаны задачи обеспечения безопасности Союзного государства России и Беларуси.