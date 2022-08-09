Доля регоператора в тарифе дешевле цены пакета для мусора

С первых дней реформы в сфере обращения с отходами в обществе не прекращается полемика вокруг размера тарифов. Рост платы за услугу многие связали исключительно с появлением новых участников на российском рынке – региональных операторов. Генеральный директор ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко раскрыла всю «внутреннюю кухню» коммунальной услуги.

Оказалось, что организаторы работ по вывозу нашего мусора сами платят немалые деньги, а для качественных изменений в сфере обращения с ТКО в счетах за «коммуналку» остается всего 3 рубля с копейкой.

Один из самых низких тарифов в стране

В Татарстане кубометр твердых коммунальных отходов обходится гражданам в 508 руб. 14 коп. Такую же цену платят и все юридические лица. Это один самых низких тарифов в стране. Например, в соседней Башкирии цена за куб.метр ТКО – 660 руб., в Кировской области – 715 руб., в Москвоской области – 972 руб. А есть регионы, как Красноярский край, где цена кубометра отходов в некоторых районах превышает 2 тыс. руб. Такой разброс в тарифах частично компенсируется отличием объема образования отходов.

В Татарстане каждый житель многоквартирного дома (МКД) образует 2,36 кубометра ТКО в год. В этот объем включены также крупногабаритные отходы. В частом секторе (ИЖС) образуется отходов немного больше – 2,56 кубометра. Исходя из этих объемов и утвержденного тарифа вычисляется ежемесячная плата в счетах за коммуналку. Так, в МКД платят по 99 руб. 93 коп. в месяц, а в ИЖС – 108 руб. 40 коп.

Из чего же состоит тариф? Давайте разберемся, ведь каждый потребитель вправе знать, на что конкретно идут его деньги!

Львиная доля

«Самую внушительную часть тарифа бесспорно занимает транспортирование, — отметила генеральный директор регионального оператора восточной зоны Республики Татарстан Светлана Ярлыченко. — Ежедневно в восточной зоне Татарстана выходят на линию 165 мусоровозов, которые обслуживают жителей 23 муниципальных районов, включая городской округ Набережные Челны».

«Гринта» для выбора транспортирующих компаний провела открытые аукционы по обслуживанию всех районов. Причем все лоты были разыграны среди субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате аукциона минимальная цена оказания их услуг в расчете ежемесячного платежа жителя многоквартирного дома составила 42 руб. 96 коп.

Важно отметить, что до реформы вывозом мусора занимались бюджетные предприятия. Убытки «мупов» компенсировались за счет бюджета муниципалитетов. Новые мусоровозы не закупались. Из устаревшего автопарка спецтехники выжимали последние соки в преддверии грядущих перемен.

Сегодня парк мусоровывозящей техники в восточной зоне Республики Татарстан обновился на 76%. Было закуплено 126 новых современных машин, которые отличаются маневренностью и более высокой вместимостью за счет уплотнения груза.

Полигонов - меньше, цена - выше

Реформа коренным образом поменяла всю логистику обращения с отходами. Раньше вывоз мусора практически не контролировался. В лучшем случае мусоровоз довозил груз до ближайшего самого дешевого полигона. Неудивительно, что некоторые нерадивые транспортировщики выбирали «нулевое» захоронение – за ближайшим поворотом в лесу или в овраге.

Как отметила Светлана Ярлыченко, до появления «Гринты» в восточной зоне Татарстана были сельские поселения, где местные жители вообще никогда не видели мусоровозов. Наверное, многие знают, как там сжигались отходы, либо за деревней росли свалки.

Теперь «Гринта» контролирует вывоз мусора с момента его сбора до сортировки и захоронения. Запущены новые маршруты для обслуживания даже самых отдаленных деревень. Большая часть отходов сначала проходит через сортировку и только оставшиеся «хвосты» едут на полигоны. Все они имеют лицензию на размещение отходов и оснащены системой весового контроля. Стоит отметить, что многие площадки для размещения отходов переполнены. Из 24 полигонов, которые были до реформы, сейчас принимают ТКО только 17. Поэтому из ряда районов собранный груз приходится вывозить в соседние муниципалитеты.

Перевозчикам теперь нет смысла сваливать свой груз в неположенном месте. Расчет за услуги они получают только после приемки их отходов на мусоросортировочном комплексе или полигоне. Каждый грузовик контролируется «Гринтой» через ГЛОНАСС. Благодаря этому исключается одна из главных причин возникновения новых несанкционированных свалок.

Мусоросортировочные комплексы и полигоны самостоятельно подают производственную программу в Тарифный комитет РТ и защищают стоимость своих услуг. А Госкомитет, в свою очередь, уже включает установленные цены в состав единого тарифа регионального оператора. Сегодня это 22 руб. 82 коп. с человека в месяц.

Новые слагаемые тарифа

В составе тарифа появились три дополнительные строки затрат, которых раньше не было: плата за негативное воздействие на окружающую среду, строительство новой инфраструктуры и НДС.

Прежде за негативное воздействие на окружающую среду (ПНВОС) платили лишь промышленные предприятия. Теперь плата коснулась и обычных граждан. На это приходится 2 руб. 31 коп. в месяц.

В тариф теперь также включены затраты на создание новой инфраструктуры обращения с ТКО. В 2022 году в счетах за «коммуналку» на это заложено 12 руб. 19 коп. На эти деньги в зоне обслуживания «Гринты» будут построены четыре мусороперегрузочные станции: в Мамадышском, Агрызском, Актанышском и Нурлатском районах. Закрытие устаревших и переполненных полигонов в этих районах привело к тому, что каждому мусоровозу по несколько раз в день приходится везти свой груз в соседние районы. Такое увеличение транспортного «плеча» неизбежно влечет многократный рост расходов на топливо, обслуживание и ремонт спецтехники, зарплату водителям. Сдержать рост тарифов помогут мусороперегрузочные станции, где собранные в населенных пунктах отходы запрессовываются и вывозятся большегрузным транспортом. Это позволит снизить количество рейсов на большие расстояния, а также удовлетворить потребность некоторых сельских поселений в увеличении частоты вывоза ТКО.

Станция в Мамадышском районе уже на финальной стадии строительства и скоро будет введена в эксплуатацию.

Третья новая составляющая тарифа – НДС. «Гринта», как и все крупные организации, обязана его оплачивать, что отражается на стоимости коммунальной услуги. В ежемесячном платеже граждан на НДС приходится 16 руб. 65 коп.

Три рубля регоператора

На что тратит «Гринта» 3 руб. и 1 коп.? Да-да, затраты регионального оператора обходятся гражданам в эту сумму, которая остается после оплаты уже озвученных затрат. Даже пакет для мусора стоит дороже. В то же время из этих денег регоператор оплачивает услуги Единого расчетного центра, который отвечает за формирование и доставку бумажных счетов и за расчеты с потребителями. Также происходит закупка контейнеров. В зоне обслуживания «Гринты» за 4 года поставлено 9280 новых, современных евроконтейнеров. Но даже этого не хватает. Потребность в новых контейнерах в восточной зоне Республики Татарстан составляет не менее 14000 штук. Еще 1700 контейнеров необходимо ежегодно для обновления уже имеющегося контейнерного парка.

В 2022 году «Гринта» закупила 3 тыс. евроконтейнеров для распределения в Восточной зоне Татарстана

Говоря о затратах регоператора, стоит напомнить, что специалисты головного офиса «Гринты» и представители компании в каждом районе обрабатывают не менее 10 тысяч обращений ежемесячно. Сюда входят заявления на перерасчеты, консультации по начислениям и информирование по графикам движения мусоровозов. В самом начале реформы приходилось элементарно объяснять людям, кто такие региональные операторы, и какие услуги они оказывают. По словам Ярлыченко, особое внимание «Гринта» уделяет экопросвещению. Развернута масштабная работа в детских садах, школах и вузах. Проводятся занятия, посвященные правилам обращения с отходами и защите окружающей среды, выпускаются учебные пособия.

За прошедшие 3,5 года «обкатки» созданной системы обращения с отходами еще рано говорить о решении сразу всех вопросов, требуется перестройка образа жизни. Этот глобальный процесс требует времени. Люди, которые десятилетиями выбрасывали мусор на несанкционированные свалки или сжигали его на садовых участках еще не скоро привыкнут к ответственному обращению со своими отходами. В то же время реформа заложила важную основу для предотвращения вредного влияния отходов на здоровье человека и окружающую среду. Теперь забота о здоровье детей и будущих поколений в руках каждого жителях нашей республики.