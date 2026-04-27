Доля просроченной задолженности юрлиц в Татарстане составила 2%

Татарстан занял 29-е место среди российских регионов по уровню платежной дисциплины бизнеса. По данным РИА Новости, на 1 марта доля просроченной задолженности юридических лиц в республике составила 2%, увеличившись за год на 0,22 процентного пункта.

При этом корпоративный кредитный портфель в регионе за год вырос на 33,1%. Доля региона в общероссийском объёме корпоративного кредитования достигла 2,1%.

Чувашия расположилась на 35-й строчке рейтинга: доля просроченной задолженности составила 2,49%, увеличившись на 0,65 п.п., при этом корпоративный портфель снизился на 1,3%.

Республика Марий Эл заняла 54-е место. Здесь доля просроченной задолженности составила 3,91%, однако за год показатель снизился на 1,67 п.п. Кировская область оказалась на 58-й позиции: доля просрочки достигла 4,09%, увеличившись на 1,15 п.п., при росте корпоративного портфеля на 0,2%.

В целом по России доля просроченной задолженности бизнеса составляет 3,55%, снизившись за год на 0,05 п.п. При этом корпоративный кредитный портфель в стране вырос на 10,8%.