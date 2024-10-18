Доля пожилых в населении Татарстана вырастет до 30% к 2030 году

Сегодня средняя продолжительность жизни в Татарстане составляет 75 лет. По прогнозам специалистов, к 2030 году она увеличится до 77 лет. Об этом сообщила «Татар-информу» заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Юлия Абдреева.

«В Татарстане и в целом по России увеличивается количество пожилых граждан. Если сегодня доля пожилых, которые проживают в республике, составляет 23,4% от общей численности населения, а фактически это 923 тыс. человек, то к 2030 году мы прогнозируем, что удельный вес пожилых увеличится до 30%», – сказала она.

По данным Абдреевой, в республике будет расти количество пожилых и жить они будут дольше. Когда люди выйдут на пенсию, им могут потребоваться услуги социальных работников.

«Начиная с 2019 года, когда в соответствии с указами Президента начали реализовываться национальные проекты, в ходе национального проекта „Демография“ сформирован федеральный проект „Старшее поколение“. В нем с учетом наработок и опыта зарубежных стран сформирован проект по созданию системы долговременного ухода. Это комплекс мероприятий, который позволяет обеспечить комплексный подход к организации ухода за пожилыми людьми», — заметила Абдреева.

Национальные проекты стартовали в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».

29 февраля 2024 года, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты: «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».