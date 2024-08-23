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Доля отечественных семян к 2030-му должна составить 75%
К 2030-му доля отечественных семян должна составить 75%. Об этом стало известно на форуме «Русское поле», который проходит в Татарстане. Управляющий партнер компании RUSEED Марк Гехт отметил, что сейчас ситуация с отечественными семенами разнится в зависимости от культур. К примеру, с пшеницей и другими зерновыми проблем с отечественными семенами нет и не было, цитирует спикера РБК Татарстан.
Однако республике предстоит большая работа по подсолнечнику и чуть менее крупная по кукурузе, сое, сахарной свекле, ряду овощных культур, уточнил спикер.
Однако динамика по доле российских семян отличная, заверил он. Так, по некоторым культурам она увеличивается на 15-20% в год.
Такие темпы, по словам Гехта, позволяют «смотреть в будущее с оптимизмом».
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