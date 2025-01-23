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Экономика 23 января 2025 08:32

Автоэксперт Кадаков прогнозирует рост доли отечественных машин на российском рынке

Несмотря на повышение утильсбора, доля отечественных автомобилей на рынке легковых машин в России останется на прежнем уровне либо слегка увеличится в пользу российских машин. Таким мнением с «Татар-информом» поделился главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

По его словам, есть минимум три крупных фактора, которые оставят распределение долей на прежнем уровне. Первым он назвал конкуренцию, из-за которой дилеры будут корректировать цены в зависимости от спроса. Соответственно, можно ожидать, что утильсбор будет не полностью включен в стоимость машин, а только частично.

Второй фактор – инфляционные процессы. «Наши машины дорожают и будут дорожать. В пределах инфляции, но все равно они будут становиться дороже», – заявил эксперт.

И еще одним фактором он назвал дорожающие кредиты, подчеркнув, что почти две трети отечественных автомобилей в России покупаются с использованием заемных средств.

Кадаков добавил, что если доля рынка и изменится, то весьма незначительно – плюс 3-4% в пользу отечественных брендов.

Таким образом, можно ожидать, что рост доли продаж китайских брендов, который наблюдался в прошлом году, в 2025 году остановится или же вовсе начнет снижаться

#авторынок #Россия #отечественные машины
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