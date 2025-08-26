Доля отечественного оборудования на нефтегазовом рынке достигнет 80% к концу года

Достичь доли 80% отечественного оборудования на нефтегазовом рынке планируется к концу этого года. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Иванов на пленарной сессии Татарстанского нефтегазохимического форума.

По словам спикера, в стране еще с 2015 года выстраивается стратегия по достижению технологического суверенитета в отрасли.

Иванов добавил, что за последние десять лет доля российского оборудования на рынке существенно выросла. Если в этом году она должна составить 80%, то десять лет назад она равнялась только 43%.