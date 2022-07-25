Доля оплаты казанских парковок через мобильные приложения достигла 67%

До 67% выросла доля транзакций через мобильные приложения по оплате парковок в татарстанской столице. Об этом на деловом понедельнике рассказал председатель Комитета по транспорту Казани Амир Сафин.

По словам докладчика, вместе с ростом транзакций через мобильные приложения снижается число оплат через паркоматы — их доля сейчас составляет всего 1%. Еще треть транзакций (32%) приходится на оплату через СМС-сервис. В будущем список доступных сервисов для оплаты парковки в Казани расширится.

«Автолюбители могут предварительно пополнить парковочный счет на любую сумму в мобильных приложениях „Казанский паркинг“ и „Горпарковки“, используя систему Яндекс Pay. Сейчас ведется тестирование бесконтактной оплаты еще и в системе Сбер Pay», — поделился планами Амир Сафин.

