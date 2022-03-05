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Экономика
5 марта 2022  12:16

Доля онлайн-платежей за коммунальные услуги в Татарстане выросла до 72%

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В Татарстане заметно выросла доля платежей за ЖКУ, совершаемых в электронном формате — до 72%. Об этом на субботнем совещании в Доме Правительства сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Таким образом каждый третий коммунальный платеж осуществляется гражданами удаленно.

При этом районы демонстрируют разные показатели — в восьми из них доля онлайн-платежей не достигла еще и 50%, а в 30 — от 50% до 72%. Семь муниципальных образований демонстрируют уровень электронных платежей выше среднего по Татарстану.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.  

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