Доля МСП в ВРП Татарстана достигла 24,2%

Фото: пресс-служба Минэкономики РТ

Доля субъектов малого и среднего предпринимательства в ВРП Татарстана составляет 24,2%, а оборот предприятий МСП в 2024 году достиг 2,8 трлн рублей.

Об этом на прошедшей в Казани стратегической сессии, посвященной определению основных приоритетов развития предпринимательства региона до 2030 года, а также обзору текущего состояния развития бизнеса, рассказала первый заместитель министра экономики РТ – директор Департамента развития предпринимательства РТ Наталья Кондратова, сообщает пресс-служба профильного ведомства.

Количество МСП в Татарстане превысило 178 тыс. субъектов, причем вновь созданных из них – более 31 тыс. В малом и среднем предпринимательстве заняты почти 850 тыс. человек. Число экономически активных самозанятых по итогам прошлого года составляет 67,7% от их общего количества.

По числу субъектов МСП лидируют такие отрасли, как торговля, строительство, транспортировка и хранение. Активно развиваются обрабатывающие производства, IT-сфера и другие перспективные направления. В свою очередь налоговые поступления от МСП составили 232,9 млрд рублей, что составляет 20,9% от общих налоговых доходов республики.

В Татарстане активно развивается сеть промышленных парков. Их количество достигло 105, из которых 94 аккредитованы. Резидентов парков насчитывает 1725. Также растет присутствие татарстанских предпринимателей на маркетплейсах. Они всё активнее участвуют в мероприятиях наподобие «Дня поставщика».

В регионе реализуется широкий спектр федеральных и республиканских мер поддержки МСП. Общий объем поддержки составляет 83 млрд рублей. Особое внимание уделяется реальному сектору экономики, экспортерам, начинающим предпринимателям, исламскому финансированию и предприятиям, содействующим проведению специальной военной операции.

Поддержка бизнесу оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Более подробно с мерами поддержки можно ознакомиться на сайте Министерства экономики РТ.

Стратегическая сессия объединила ключевых представителей малого и среднего предпринимательства, органов государственной власти и общественных организаций. Мероприятие было нацелено на синхронизацию общего видения развития предпринимательской среды региона.

В ходе обсуждений участники обозначили текущие вызовы для предпринимателей на разных этапах их жизненного цикла, а также провели анализ существующих программ и инструментов, поддерживающих развитие предпринимательских инициатив, в том числе в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

В числе задач, стоявших перед участниками, было выявление дефицитов и незакрытых областей в сфере поддержки предпринимательства. Это позволило выработать конкретные предложения по совершенствованию региональных программ и проектов, направленных на развитие предпринимательской деятельности в Татарстане, заметили в Минэкономики РТ.

Основным результатом сессии стало формирование единого понимания стратегических направлений и приоритетов, необходимых для поддержки и развития предпринимательской среды в регионе. Были предложены новые идеи и механизмы, которые помогут эффективно решать возникающие задачи и продвигать предпринимательские инициативы до 2030 года.

Республика Татарстан демонстрирует результаты в развитии малого и среднего предпринимательства, подчеркнули в профильном ведомстве.