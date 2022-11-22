Доля молодых учителей в Казани достигла 32%

Количество молодых учителей в возрасте до 35 лет в казанских школах достигло 32%. Этому способствуют программы популяризации педагогических профессий. В то же время в этой сфере всё еще сохраняется кадровый дефицит. Об этом на сессии Казгордумы заявил начальник Управления образования Казани Ирек Ризванов.

По словам докладчика, качество получаемых детьми знаний напрямую связано с качеством управленческих и педагогических кадров образовательных учреждений. В муниципальных детских садах и школах Казани работают более 30 тыс. человек, в том числе 16 тыс. педагогических работников. Из них 7 тыс. — это учителя школ, а 4,5 тыс. — воспитатели детсадов.

«В городе ведется системная работа по развитию кадрового потенциала, повышению статуса и престижа профессии учителя. Есть положительная динамика закрепления молодых специалистов. Доля молодых учителей в возрасте до 35 лет в Казани составляет 32%», — сообщил Ризванов.

Чиновник добавил, что омоложение кадров не является самоцелью, это естественный процесс. В то же время в этой сфере есть и проблемные точки, признал он.

«Сохраняется дефицит педагогических кадров. Для решения вопроса налажено сотрудничество директоров школ с Казанским педагогическим колледжем и вузами города. Проводятся ежегодные отборы выпускников школ на целевую подготовку педагогических кадров», — заключил Ирек Ризванов.