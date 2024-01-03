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Доля молодых ученых в Татарстане выросла до 60,4%
В Татарстане в 2022 году работал 14 231 ученый — на 1,36 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом говорится в докладе «Об инновационной деятельности в Республике Татарстан в 2022 году», утвержденном распоряжением Кабмина РТ.
В документе отмечается, что в республике продолжила расти доля исследователей в возрасте до 39 лет: если в 2021-м их было 60,2% от общего числа специалистов, то в 2022-м — 60,4%. «Эти данные указывают на возрастающую роль науки и проявление к ней интереса со стороны молодежи», — подчеркивается в докладе.
О внимании к сфере науки говорят и увеличившиеся затраты на исследования и разработки — 32,8 млрд рублей — +19%. Кроме того, в республике была запущена госпрограмма научно-технологического развития, которая обеспечивает интеграцию деятельности образовательных и научных организаций, бизнеса и системы госуправления.
Их взаимодействие позволит увеличить количество новых высокотехнологичных производств и поможет кадровому обеспечению отрасли.
«Таким образом, обеспечение тесной взаимосвязи университетов, научных организаций, предприятий реального сектора экономики и созданных объектов научной и инновационной инфраструктуры является одним из резервов роста экономики республики, фактором ее конкурентного преимущества», — отмечается в тексте.
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