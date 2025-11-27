news_header_top
Общество 27 ноября 2025 14:21

Доля молодых ученых в России выросла почти вдвое за 20 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доля ученых в возрасте до 39 лет в российской науке за последние два десятилетия выросла почти вдвое и достигла 45%. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский на заседании комиссии Госсовета по направлению «Технологическое лидерство», которое прошло в рамках V Конгресса молодых ученых в «Сириусе», его слова приводит «ТАСС».

В середине 2000-х этот показатель составлял лишь 25-26%, однако за последние годы значительно увеличился. Он отметил, что такой рост, по его мнению, обусловлен системным характером мер, предпринимаемых государством и профессиональным сообществом для привлечения молодых специалистов в науку.

Заместитель министра также напомнил, что в рамках Десятилетия науки и технологий были определены задачи по привлечению талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, а также по развитию связей между исследовательским сообществом, наукой и индустрией.

