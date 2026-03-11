Доля малых и средних компаний в ВРП Татарстана за 2025 год составила почти 25%

Сектор малого и среднего предпринимательства в Татарстане обеспечивает работой 45% всех занятых в экономике республики, а доля малых и средних компаний в валовом региональном продукте Татарстана составляет 24,3%. Такие данные привел бизнес-омбудсмен Татарстана Фарид Абдулганиев на заседании комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству.

«Почти каждый второй работающий татарстанец занят в секторе МСП. Количество самозанятых в республике приближается к 447 тыс. Это объективные показатели, подтверждающие, что малый бизнес стал неотъемлемой частью экономической жизни республики», – считает Абдулганиев.

По его словам, общее количество субъектов МСП в Татарстане приблизилось к 188 тыс., показав уверенный рост на 4,1% за год. При этом основной рост идет за счет индивидуальных предпринимателей, что свидетельствует о низком пороге входа в бизнес и популярности предпринимательства.

«Отрадно, что почти на 16% выросло количество средних компаний. Это говорит о том, что малый бизнес успешно масштабируется, переходя в более крупные категории», – заявил бизнес-омбудсмен.