Доля малого бизнеса в экономике Казани достигла 42 процентов

В 2022 году доля предприятий малого бизнеса в экономике столицы Татарстана достигла 42,2%. В городе действуют свыше 80 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства. Об этом на отчетной сессии Казанской городской Думы сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Сегодня в Казани осуществляют свою деятельность более 80 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Доля малого бизнеса в ВТП за 2022 год составляет 42,2%.

Оборот малых предприятий за 9 месяцев 2022 года составил более 700 млрд рублей, рост на 7,4%», — подчеркнул Метшин.

По его словам, сумма налогов данной категории, поступивших в бюджет города, составила 7,7 млрд рублей, увеличившись на 13,5%.

«Численность занятых на малых и средних предприятиях – более 350 тыс. человек. В рамках федеральных и республиканских мер поддержки предприниматели получили почти 40 млрд рублей», — отметил казанский градоначальник.

Кроме того, продолжали действовать и городские антикризисные меры: мораторий на штрафы, бесплатные летние веранды кафе, отсрочка платежей по аренде рекламных конструкций, программа «Арендные каникулы», льготный режим муниципальных парковок.

«Количество самозанятых увеличилось почти на 40% и превысило 81 тысячу человек», — заключил мэр Казани.

