Доля дружественных стран во всем экспорте России превысила 80%

В 2023 году благодаря переориентации потоков на новые рынки Россия смогла сохраниться высокие объемы экспортирумой продукции. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал на совещании с членами Правительства, которое провел Президент Владимир Путин.

«У нас доля дружественных стран во всем экспорте во втором полугодии 2023 года превысила 80%», – цитирует главу Минэкономразвития пресс-служба Кремля.