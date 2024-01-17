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Доля дружественных стран во всем экспорте России превысила 80%
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В 2023 году благодаря переориентации потоков на новые рынки Россия смогла сохраниться высокие объемы экспортирумой продукции. Об этом министр экономического развития Максим Решетников рассказал на совещании с членами Правительства, которое провел Президент Владимир Путин.
«У нас доля дружественных стран во всем экспорте во втором полугодии 2023 года превысила 80%», – цитирует главу Минэкономразвития пресс-служба Кремля.
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