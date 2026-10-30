Доля частных инвестиций в объекты культурного наследия не достигает 1%

Доля частных инвестиций в реставрацию объектов культурного наследия в Татарстане ничтожно мала – менее 1% от общего объема внебюджетных вложений. Об этом на конференции «Наследие в цифре» сообщила глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

«Доля частных инвесторов, которые вкладываются именно в объекты культурного наследия, ничтожно мала, 1% мы не наберем. За бюджетные средства мы все объекты просто не успеем сохранить», – констатировала Минуллина.

По ее словам, на инвестиционной карте Татарстана размещено более 40 объектов, отобранных для потенциальных инвесторов.

«Мы отобрали чуть больше 40 объектов и разместили их на карте. Сейчас изо всех сил стараемся, чтобы эти объекты пристроить», – сказала она.

Для повышения привлекательности Минуллина предложила своей команде использовать ИИ. Так и поступили.

«Когда я увидела впервые эти объекты, у меня это не вызвало позитивных эмоций. Это просто кажется развалюхой. Я смотрела на это и думала: «Нет, так не пойдет. Давайте использовать искусственный интеллект и будем показывать инвестору именно результат, к которому он сможет прийти после реставрации». Потому что, если инвестору показать развалюху, у него сразу настроение падает», – пояснила глава АИР.

Она также выступила за введение капитальных грантов: «Если не сделать программу капгрантов, мы эти объекты так и будем держать в непотребном состоянии, а они ветшают с каждым годом».