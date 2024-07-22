Дольщики ЖК «Волшебный сад» под Казанью: нам отказали в подключении газовых плит

Об отказе застройщика устанавливать и подключать газовые плиты в квартирах жилого комплекса «Волшебный сад» в Лаишевском районе РТ сообщили владельцы жилья. Люди утверждают, несмотря на «элитные» тарифы, в ЖК полно недоделок.

Речь идет о трех пятиэтажных корпусах дома по адресу ул. Березовая, 1, которые по договору должны были сдать до 31 декабря 2023 года. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Тройка» не успел в срок, и корпуса получили статус сданных лишь в феврале 2024 года. К этому моменту в них еще не провели газ, из-за чего не было отопления и горячей воды.

«Голубое топливо» застройщик пообещал провести в дома к 8 марта, но реализовал это лишь 24 мая. На этом проблемы владельцев жилья не закончились, подробнее о них узнаете в материале газеты «Республика Татарстан».