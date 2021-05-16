Дольщики «фоновского» долгостроя в Казани по ул. Губкина начали получать ключи от квартир

Дольщики второго дома жилого комплекса «МЧС» по улице Губкина в Казани начали получать ключи от квартир, сообщает пресс-служба Управлении жилищной политики исполкома.

Долгострой на 522 квартиры сдали в эксплуатацию в конце апреля.

Процедура выдачи ключей дольщикам стартовала 15 мая, их уже получили собственники квартир, расположенных в 1-3 подъездах дома. В ближайшее время ключи будут выданы более 500 дольщикам дома. Им также передадут 120 парковочных мест и 240 кладовых помещений.

Изначально второй дом жилого комплекса «МЧС» возводила компания «Фон», а затем в качестве подрядчика — компания «Ак таш». Строительство велось в рамках соглашения, подписанного в декабре 2019 года с федеральным Фондом защиты прав граждан — участников долевого строительства, которое финансировалась из федерального и республиканского бюджетов.

Часть работ в блоке «А» второго дома выполнила ижевская компания «Комосстрой» — за счет федерального земельного участка по улице Губкина.

Всего в ЖК «МЧС» 5 домов. Первый дом сдавался по блокам и полностью был введен в эксплуатацию в 2018 году. Тогда же ввели в эксплуатацию пятый дом жилого комплекса. Еще 2 дома достраивает компания «Ак таш».