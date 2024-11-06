news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 6 ноября 2024 21:42

Доллар показал рекордный рост на фоне новостей о победе Трампа

Скопировать ссылку

Доллар укрепляется к другим валютам на фоне новостей о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает Financial Times.

В издании отметили, что индекс доллара на пике вырос на 1,92% к корзине мировых валют, или до 105,441 пункта. Таких показателей не регистрировалось с июня 2016 года.

Однако к 20.00 по московскому времени рост замедлился до 1,61%. Тем не менее это рекорд с июля текущего года.

Индекс рассчитывается исходя из соотношения доллара к шести основным валютам, таким как евро, крона, иена, франк, фунт стерлингов и канадский доллар. Среди них наибольшее давление испытывает евро, что связано с заявлениями Трампа о возможном вводе новых пошлин.

#доллар #валюта #Дональд Трамп
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100