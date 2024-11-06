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Доллар показал рекордный рост на фоне новостей о победе Трампа
Доллар укрепляется к другим валютам на фоне новостей о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает Financial Times.
В издании отметили, что индекс доллара на пике вырос на 1,92% к корзине мировых валют, или до 105,441 пункта. Таких показателей не регистрировалось с июня 2016 года.
Однако к 20.00 по московскому времени рост замедлился до 1,61%. Тем не менее это рекорд с июля текущего года.
Индекс рассчитывается исходя из соотношения доллара к шести основным валютам, таким как евро, крона, иена, франк, фунт стерлингов и канадский доллар. Среди них наибольшее давление испытывает евро, что связано с заявлениями Трампа о возможном вводе новых пошлин.
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