Доллар показал рекордный рост на фоне новостей о победе Трампа

Доллар укрепляется к другим валютам на фоне новостей о победе кандидата от республиканцев Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом сообщает Financial Times.

В издании отметили, что индекс доллара на пике вырос на 1,92% к корзине мировых валют, или до 105,441 пункта. Таких показателей не регистрировалось с июня 2016 года.

Однако к 20.00 по московскому времени рост замедлился до 1,61%. Тем не менее это рекорд с июля текущего года.

Индекс рассчитывается исходя из соотношения доллара к шести основным валютам, таким как евро, крона, иена, франк, фунт стерлингов и канадский доллар. Среди них наибольшее давление испытывает евро, что связано с заявлениями Трампа о возможном вводе новых пошлин.