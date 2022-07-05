Доллар подорожал до 61 рубля, евро – до 62 рублей

Доллар и евро резко укрепляются на Московской бирже во вторник. По данным на 14.20 мск, доллар прибавил 5,9 рубля и достиг 61,1 рубля. Евро вырос на 5,1 рубля – до 62,9 рубля.

Рубль начал падать после более трех месяцев укрепления, когда в паре с долларом он достигал 7-летнего минимума в 50 рублей.

«Котировки реагируют на вербальные интервенции финансовых властей. На прошлой неделе министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил регулирования курса рубля через кросс-курсы валют «дружественных» стран. Кроме того, участники рынка ждут стимулирования импорта, что также должно повысить спрос на доллар и евро», ­– отмечает «Финам».