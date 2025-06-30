Экономист Разуваев предрек подорожание доллара до 100 рублей к концу лета

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доллар достигнет отметки 100 рублей до конца лета. Такой прогноз «Татар-информу» дал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«К отметке 100 рублей [доллар] должен прийти уже в ближайшее время», — отметил Разуваев. По мнению экономиста, это должно произойти до конца лета.

В условиях ослабления рубля и дешевой нефти немаловажным может стать снижение ключевой ставки. Сейчас многие эксперты загадывают понижение до 18% и 16%.

«Многие считают, что «ключ» будет 16% на конец года. Я считают, что 15%», — прогнозирует Разуваев.