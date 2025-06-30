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Экономика 30 июня 2025 13:59

Экономист Разуваев предрек подорожание доллара до 100 рублей к концу лета

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Экономист Разуваев предрек подорожание доллара до 100 рублей к концу лета
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доллар достигнет отметки 100 рублей до конца лета. Такой прогноз «Татар-информу» дал член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«К отметке 100 рублей [доллар] должен прийти уже в ближайшее время», — отметил Разуваев. По мнению экономиста, это должно произойти до конца лета.

В условиях ослабления рубля и дешевой нефти немаловажным может стать снижение ключевой ставки. Сейчас многие эксперты загадывают понижение до 18% и 16%.

«Многие считают, что «ключ» будет 16% на конец года. Я считают, что 15%», — прогнозирует Разуваев.

#экономика #курс валют #курс доллара #доллар
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