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Доллар опустился до 89 рублей впервые с конца осени
Доллар торгуется на Мосбирже по цене 89,93 рубля, согласно котировкам на торговой площадке. Напомним, последний раз американская валюта опускалась ниже 90 рублей 30 ноября (89,45 рубля).
С момента старта сегодняшних торгов доллар уже потерял в цене 63 копейки. (торги открылись на «отметке» в 90,56 рубля за доллар).
Интересно, что 12 декабря подешевели и другие валюты. Так, евро потерял в цене 56 копеек и торгуется на уровне 97,05 рубля за европейскую валюту. Юань продается по цене в 12,52 рубля, хотя на открытии торгов стоил 12,6 рубля.
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