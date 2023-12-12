Доллар опустился до 89 рублей впервые с конца осени

Доллар торгуется на Мосбирже по цене 89,93 рубля, согласно котировкам на торговой площадке. Напомним, последний раз американская валюта опускалась ниже 90 рублей 30 ноября (89,45 рубля).

С момента старта сегодняшних торгов доллар уже потерял в цене 63 копейки. (торги открылись на «отметке» в 90,56 рубля за доллар).

Интересно, что 12 декабря подешевели и другие валюты. Так, евро потерял в цене 56 копеек и торгуется на уровне 97,05 рубля за европейскую валюту. Юань продается по цене в 12,52 рубля, хотя на открытии торгов стоил 12,6 рубля.