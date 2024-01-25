Доллар на открытии торгов снизился до 88,6 рубля

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Курс рубля в начале торгов на Мосбирже практически стабилен против американской и европейской валюты. Об этом передает РИА Новости.

Доллар и евро расчетами «завтра» на 7.06 по московскому времени снижались на 1 копейку – до 88,6 и 96,60 рубля соответственно. Укрепление к юаню произошло на 2 копейки – 12,33 рубля.