news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Экономика 25 января 2024 09:33

Доллар на открытии торгов снизился до 88,6 рубля

Скопировать ссылку
Доллар на открытии торгов снизился до 88,6 рубля
Фото: © «Татар-информ»

Курс рубля в начале торгов на Мосбирже практически стабилен против американской и европейской валюты. Об этом передает РИА Новости.

Доллар и евро расчетами «завтра» на 7.06 по московскому времени снижались на 1 копейку – до 88,6 и 96,60 рубля соответственно. Укрепление к юаню произошло на 2 копейки – 12,33 рубля.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2