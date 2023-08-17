Доллар на Мосбирже упал ниже 93 рублей, евро – ниже 101 рубля

Курсы доллара и евро продолжают снижаться с сегодняшнего утра. Так, впервые с 1 августа евро упал ниже 101 рубля.

На момент написания новости доллар торгуется за 93,2 рубля (-1,5425), евро немного отыграл потери и достиг 101,2 рубля (-1,9350).

Сегодня утром сообщалось, что впервые со 2 августа курс евро опустился ниже 102 рублей.

Такие перепады наблюдаются после снижения ключевой ставки с 8,5 до 12% годовых. Напомним, такое решение Центробанк принял на фоне резкого скачка доллара – 14 августа он преодолел отметку в 100 рублей, евро — в 110 рублей.