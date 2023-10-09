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Экономика 9 октября 2023 18:44

Доллар на Мосбирже упал ниже 100 рублей

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Для российской валюты наметилась тенденция к небольшому росту на Московской бирже вечером 9 октября.

В 17.50 курс доллара расчетами «на завтра» опустился ниже психологической отметки в сто рублей (99,98). Евро показал падение на 38 копеек до 105, 39 рубля, юань подешевел на 4 копейки до 13,67 рубля.

#курс рубля
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