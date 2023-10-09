Доллар на Мосбирже упал ниже 100 рублей

Для российской валюты наметилась тенденция к небольшому росту на Московской бирже вечером 9 октября.

В 17.50 курс доллара расчетами «на завтра» опустился ниже психологической отметки в сто рублей (99,98). Евро показал падение на 38 копеек до 105, 39 рубля, юань подешевел на 4 копейки до 13,67 рубля.