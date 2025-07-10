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Экономика 10 июля 2025 20:42

Доллар на межбанке опустился ниже 75 рублей впервые с мая 2023 года

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На российском межбанковском рынке курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с мая 2023 года, а евро — ниже 87 рублей, что стало минимальным значением с июня 2023 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные торговой площадки «Финам».

По состоянию на 19:27 мск, доллар снижался на 5,25%, торгуясь на уровне 74,04 рубля. Спустя десять минут американская валюта продолжила слабое снижение и находилась на отметке 74,03 рубля (-5,26%).

Евро в это же время терял в цене 5,59%, опускаясь до 86,552 рубля. К 19:37 мск курс практически не изменился и оставался на уровне 86,549 рубля (-5,59%).

#курс доллара #курс евро #курс рубля
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