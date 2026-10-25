Доллар может подешеветь до 75 рублей в ноябре, считают аналитики

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Рубль продолжил укрепляться в октябре после роста, начавшегося во второй половине сентября. Если 7 октября официальный курс доллара поднимался выше 85,7 рубля, то на 24–26 октября Центробанк впервые за два с половиной месяца установил его ниже 81 рубля – на уровне 80,54 рубля. Евро подешевел до 90,24 рубля, юань – до 12,06 рубля, сообщает РБК.

При этом ноябрь традиционно считается одним из наиболее рискованных месяцев для российской валюты. По данным эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, в 70% случаев рубль дешевел в этом месяце.

Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», назвали основные факторы, которые будут влиять на курс рубля в ноябре 2026 года, и поделились прогнозами по доллару.

Внешнеполитическая обстановка остается одним из ключевых факторов для рубля и российских активов. По оценке инвестиционного стратега «Гарда Капитал» Александра Бахтина, улучшение геополитического фона в октябре поддержало российскую валюту.

21 октября в Санкт-Петербурге состоялась встреча Президента России Владимира Путина со спецпосланником Президента США Стивом Уиткоффом. Ранее, в середине месяца, Президент США Дональд Трамп распорядился не применять ряд санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом о санкциях против России и Ирана.

Речь идет, в частности, о дополнительных пошлинах в размере 500% на российские товары и 100% на товары стран, входящих в пятерку крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также государств, наиболее активно помогающих обходить нефтяные санкции.

В октябре Трамп также сообщил о договоренности с Путиным по поставкам российского дизельного топлива на американский и мировой рынки. Минфин США вывел из-под санкций поставки российского дизеля до апреля 2027 года.

В ноябре участники рынка не исключают дальнейшего дипломатического прогресса. Лидеры России, США и Китая могут встретиться 18–19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Это событие способно повысить волатильность на валютном рынке.

Бахтин пояснил, что улучшение международной обстановки снижает спрос на иностранную валюту и повышает интерес инвесторов к российским ценным бумагам. При обострении ситуации участники рынка, напротив, стараются снизить риски и переводят часть средств в валюту.

При этом геополитика остается наименее предсказуемым фактором, способным как поддержать рубль, так и привести к его ослаблению.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что договоренность по поставкам дизельного топлива расширяет возможности российского экспорта и улучшает настроения участников рынка. Она также дает надежду на улучшение отношений Москвы и Вашингтона и заключение новых сделок.

Если переговоры между Россией и США или обсуждение украинского конфликта принесут результаты, рубль может получить дополнительный импульс к укреплению.

Однако приостановка дипломатического урегулирования конфликта на Украине, напротив, может ослабить российскую валюту, отметила старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

Васильев добавил, что укреплению рубля продолжают мешать геополитические и санкционные риски, которые осложняют внешнеторговые расчеты и экспортную логистику. В частности, европейские страны продолжают обсуждать новые пакеты ограничений.

Еще одним фактором станет развитие конфликта на Ближнем Востоке. По оценке аналитика Совкомбанка, его обострение может привести к росту сырьевых цен и поддержать рубль.

Поддержать российскую валюту также могут жесткие денежно-кредитные условия. Бахтин полагает, что высокая ключевая ставка сохранит привлекательность рублевых сбережений, а кредитование, в том числе связанное с импортом, останется сдержанным.

На октябрьском заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это стало вторым решением оставить ее без изменений с апреля 2025 года: в сентябре регулятор также не стал менять ставку. До этого более года ЦБ последовательно смягчал денежно-кредитную политику.

Аналитик «Финама» Николай Дудченко предупредил, что новое обострение конфликта с Ираном может усилить инфляционное давление и ограничить возможности Центробанка для дальнейшего смягчения политики. В таком случае регулятору, вероятно, придется дольше сохранять ставку на высоком уровне.

На курс рубля существенно влияет соотношение экспорта и импорта. При этом экспортная выручка поступает на внутренний рынок с задержкой в один-два месяца, отметил Бахтин. Поэтому в ноябре на рубль будут влиять прежде всего нефтяные котировки начала и середины осени. В сентябре нефть Brent дорожала, приближаясь к отметке $100 за баррель.

По данным Васильева, средняя налоговая цена российской нефти Urals в октябре складывается примерно на уровне $105 за баррель. Для сравнения: в сентябре она составляла $92, в августе – $67, в июле – $59, а в июне – $64.

Вместе с тем перебои с отгрузкой нефти через черноморские порты могут ограничить поступление валютной выручки и сдержать укрепление рубля. Начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес Капитал» Юрий Кравченко также обратил внимание на санкционные и инфраструктурные ограничения, способные задерживать поступление и продажу экспортной выручки и временно сокращать предложение валюты.

По прогнозу Кравченко, в ноябре спотовая цена Brent может находиться в широком диапазоне $110–140 за баррель, а Urals – $86–116. Аналитик ожидает, что экспортеры продолжат продавать почти всю валютную выручку из-за санкций и высокой ключевой ставки.

Дополнительное давление на рубль может оказать восстановление спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, считает Кравченко.

Васильев уточнил, что повышенный спрос связан в том числе с внеплановыми закупками топлива и оборудования, необходимого для защиты и ремонта инфраструктуры.

По оценке Бахтина, импорт может увеличиться и из-за приближения предновогоднего сезона продаж. Обычно этот фактор оказывает давление на рубль в конце года.

Еще один фактор, влияющий на курс, – движение капитала. По словам Васильева, оно зависит от геополитической обстановки и уровня ключевой ставки. Изменение настроений инвесторов может отражаться на спросе на валюту и российских активах.

На рубль также влияют покупки и продажи иностранной валюты государством. По словам Кравченко, увеличение покупок валюты в рамках бюджетного правила повышает спрос на нее на внутреннем рынке и оказывает давление на российскую валюту.

С 7 октября по 6 ноября Минфин планирует купить валюту и золото на общую сумму 279,42 млрд рублей. Ежедневный объем покупок составляет 12,7 млрд рублей. Для сравнения: с 7 сентября по 6 октября ведомство покупало валюту на 2,5 млрд рублей в день. Таким образом, ежедневный объем операций вырос в пять раз.

Одновременно Центробанк до конца года ежедневно продает валюту на 580 млн рублей. В результате чистый объем покупок со стороны денежных властей составит 12,12 млрд рублей в день против 1,92 млрд рублей месяцем ранее. Рост достигнет 6,3 раза.

Васильев ожидает, что с 7 ноября объем покупок увеличится до 17–19 млрд рублей в день. По его оценке, это будет отражать рост экспортной выручки. Бюджетное правило при этом компенсирует примерно две трети влияния изменения нефтяных цен на курс рубля: при высоких ценах на нефть Минфин покупает излишки валюты и направляет их в Фонд национального благосостояния.

Ващелюк также считает, что Минфин продолжит приобретать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, забирая часть поступающей экспортной выручки. Это будет ограничивать дальнейшее укрепление рубля.

В 2027 году бюджетное правило планируют ужесточить: базовую цену российской нефти снизят с $59 до $50 за баррель. При прочих равных это приведет к увеличению покупок иностранной валюты. По мнению Ващелюк, участники рынка могут учитывать предстоящие изменения уже сейчас, увеличивая спрос на валюту и сокращая ее предложение в ожидании ослабления рубля в следующем году.

Эксперты разошлись в оценках, однако большинство прогнозов предполагает, что в ноябре доллар будет стоить около 80–86 рублей. При сохранении высоких цен на нефть и улучшении геополитического фона рубль может укрепиться сильнее.

Глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева ожидает, что на валютном рынке сохранится относительный баланс, а доллар будет торговаться в диапазоне 83–86 рублей. При этом курс может попытаться закрепиться выше верхней границы.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в базовом сценарии предполагает, что при сохранении текущей ситуации в украинском и ближневосточном конфликтах рубль останется крепким. По его прогнозу, доллар будет стоить 80–86 рублей, юань – 11,9–12,9 рубля, евро – 90–97 рублей. Если конфликт на Ближнем Востоке обострится, а цена Urals приблизится к $110 за баррель, доллар может подешеветь до 73–79 рублей, юань – до 10,9–11,8 рубля, евро – до 82–89 рублей.

Аналитик «Финама» Николай Дудченко ранее прогнозировал курс доллара в четвертом квартале на уровне 82–87 рублей. Теперь он считает возможным снижение до 80–81 рубля, если цены на сырье останутся высокими.

Старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк ожидает, что при снижении нефтяных цен доллар в ноябре останется в диапазоне 80–85 рублей. Если нефть будет стоить около $100 за баррель или дороже, курс может опуститься до 75–80 рублей.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка «Велес Капитал» Юрий Кравченко прогнозирует доллар в диапазоне 83–85 рублей. По его оценке, внешнеторговые условия и высокая разница между доходностью рублевых и иностранных активов поддерживают предложение валюты и спрос на российские активы.

В то же время покупки валюты в рамках бюджетного правила, импортный спрос и санкционные риски действуют в противоположном направлении. Существенные отклонения курса от прогноза аналитик связывает прежде всего с изменением геополитических рисков.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин допускает, что рубль сможет провести ноябрь относительно стабильно и временами укрепляться до 80 рублей за доллар, особенно если международная обстановка продолжит улучшаться. Верхнюю границу колебаний он оценивает примерно в 84 рубля.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер ожидает, что после октябрьской коррекции иностранные валюты могут вновь подорожать. В качестве ориентиров он назвал доллар около 85 рублей, евро – 95 рублей, а юань – выше 12,5 рубля.