«Доллар может дойти и до 110»: почему падает рубль и что будет с ним дальше

Курсы иностранных валют на бирже стремительно растут – стоимость доллара на торгах превысила 85 рублей, а евро приближается к 100 рублям. Эксперты связывают это с ожиданием понижения ставки ЦБ. Как долго продлится падение рубля и до какой отметки могут дойти иностранные валюты – в материале «Татар-информа».





В сентябре в России началось резкое ослабление рубля

Фото: © «Татар-информ»

Доллар по 85, евро – почти 100 рублей

В сентябре в России началось резкое ослабление рубля. В первый же день месяца цены на иностранные валюты начали ползти вверх. По данным сайта торгов Investing.com, с начала месяца доллар вырос с 80,6 до 85,3 рубля, а евро – с 93,7 до 99,8 рубля. Такая стоимость иностранных валют наблюдается впервые за последние пять месяцев.

Вместе с тем подтянулись цены на наличку и в обменных пунктах. Если в начале месяца купить доллар в одном из крупнейших банков в Казани можно было за 83,5 рубля, а продать за 75,7 рубля, то сейчас эти значения поднялись до 87,6 рубля и 79,5 рубля соответственно.

С евро ситуация аналогичная – цена покупки с началом осени выросла с 98,6 рубля до 103,9 рубля, а продажи – с 90,2 рубля до 95.

При этом эксперты уверены, что ослабление курса рубля продолжится дальше, однако не будет сильно критичным, так как оно было ожидаемым и вызвано скорее техническими причинами, а не глобальными изменениями.

Игорь Кох объясняет рост курса иностранных валют ожидаемым понижением ставки Центробанка России Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Дойти может до любых значений»

Доктор экономических наук, профессор КФУ Игорь Кох объясняет рост курса иностранных валют ожидаемым понижением ставки Центробанка России. Заседание совета директоров ЦБ пройдет уже завтра.

«В начале сентября у большинства участников рынка было ожидание, что ставка будет снижена, и рынок уже начал отыгрывать этот факт, разгоняя курсы иностранной валюты», – поделился он с «Татар-информом».

Второй фактор, по мнению эксперта, – сезонный. После летнего «застоя» наступает период оживления деловой активности, что способствует ускорению инфляции и снижению курса рубля.

По дальнейшему развитию событий Кох заявил, что спрогнозировать, до каких значений поднимутся иностранные валюты, сложно, так как зависеть это будет от экономических и политических событий.

«Дойти может до любых значений. В начале этого года доллар превышал и 100 рублей. Но я думаю, что нынешнее ослабление не будет сильным – в пределах 90 рублей за доллар курс удержится, потому что глобальных причин для большего нет», – отметил экономист.

В ближайшие пару недель стоит ожидать курс доллара в районе 85 рублей, после чего эта валюта может вырасти и до 110 рублей Фото: © Пелагия Тихонова / РИА Новости

«После 85 рублей мы уйдем в привычный диапазон 92-100 рублей»

Помимо ожидания снижения ключевой ставки одной из причин ослабления рубля стал дефицит бюджета, по мнению Директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова.

«Это в интересах всех. Парадоксальным образом курс рубля укреплялся, что было связано с избыточным предложением валюты нашими экспортерами. Но сейчас обязательность продажи, видимо, отменена. Кроме того, в связи с дефицитом бюджета Минфин начал продавать валюту, чем формируется ожидание ослабления рубля», – сказал Ордов.

Ордов завил, что в ближайшие пару недель стоит ожидать курс доллара в районе 85 рублей, после чего эта валюта может вырасти и до 110 рублей.

«После 85 рублей мы уйдем в привычный диапазон 92-100 рублей. Может быть и выше 110 рублей за доллар. Это тоже рабочий вариант. Ждем ослабление, а дальше долгая борьба вокруг этого уровня», – заявил эксперт.

Экспертное сообщество единодушно полагает, что в ближайшее время падение рубля продолжится и до конца года можно ожидать, что доллар будет стоить в диапазоне от 90 до 100 рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы должны ориентироваться на 100 рублей за доллар»

Экономист, финансовый аналитик, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев также полагает, что поводом к росту курса доллара стали снижение ключевой ставки и бюджетный дефицит.

«Мы должны ориентироваться на 100 рублей за доллар, хотя некоторые говорят даже про 130», – сказал Разуваев.

Он добавил, что снижение курса рубля стало для него неожиданностью, но только потому, что он ожидал ослабления еще в июне этого года.

Таким образом, экспертное сообщество единодушно полагает, что в ближайшее время падение рубля продолжится и до конца года можно ожидать, что доллар будет стоить в диапазоне от 90 до 100 рублей.