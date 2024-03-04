news_header_bot_970_100
Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Доллар, евро и юань: котировки валют на Мосбирже при открытии торгов 4 марта
Скопировать ссылку
Доллар достиг отметки 92,06 рубля на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Относительно «пятничного» закрытия американская валюта прибавила 39 копеек.
Евро стоил на открытии 99,68 рубля. Относительно показателей от 1 марта по состоянию на 18:59 европейская валюта подорожала на 76 копеек.
Юань тоже прибавил в стоимости 5 копеек: до 12,71 рубля за китайскую валюту.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2