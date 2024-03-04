Доллар, евро и юань: котировки валют на Мосбирже при открытии торгов 4 марта

Доллар достиг отметки 92,06 рубля на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Относительно «пятничного» закрытия американская валюта прибавила 39 копеек.

Евро стоил на открытии 99,68 рубля. Относительно показателей от 1 марта по состоянию на 18:59 европейская валюта подорожала на 76 копеек.

Юань тоже прибавил в стоимости 5 копеек: до 12,71 рубля за китайскую валюту.