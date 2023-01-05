Доллар, дирхам и юань: в какой валюте хранить деньги в 2023 году

Курс доллара в прошлом году штормило, он то поднимался до 120 рублей, то опускался до 50. Что будет происходить с американской валютой в этом году, стоит ли хранить в ней деньги или же выбрать альтернативные варианты, «Татар-информ» разбирался вместе с экспертами.

По прогнозам экспертов, в 2023 году в России девальвация рубля продолжится

Фото: © «Татар-информ»

«Девальвация рубля продолжится»

В течение прошлого года на курс доллара, по мнению инвестиционного стратега «Алор Брокер» Павла Веревкина, влияли три фактора: высокие цены на энергоносители, обвал импорта на фоне санкций и перестройка логистики, приостановка бюджетного правила, позволяющего абсорбировать с рынка излишнюю валюту.

«Экспорт стал сильно превалировать над импортом. Осенью спрос и цены на российские энергоносители стали значительно снижаться, приток экспортной выручки замедлился», – отметил он.

По прогнозу эксперта, в 2023 году в России девальвация рубля продолжится. «Опасение вызывает запланированное с 5 февраля эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, а также возможная рецессия мировой экономики, которая вызовет падение спроса на сырьевых рынках. Совокупность этих факторов должна привести к снижению притока экспортной выручки, при этом спрос на нее будет постепенно расти по мере восстановления импорта», – отметил он.

Доллар и евро все равно останутся доминирующей валютой для хранения сбережений Фото: © «Татар-информ»

«Наш прогноз по курсу доллара к рублю на 2023 год – торговля в диапазоне 65-73 рубля»

В первом квартале 2023 года доллар может достигнуть 73 рублей, уверен аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов.

«Сейчас наш базовый прогноз предполагает, что в I квартале 2023 года пара USD/RUB будет находиться в районе 68-72 рублей. Однако в течение 2023 года мы ожидаем, что курс рубля стабилизируется и укрепится, поскольку со временем поставки нефти из России нормализуются, а цены на нефть несколько восстановятся. Поэтому наш прогноз по курсу доллара к рублю на 2023 год – торговля в диапазоне 65-73 рубля», – сказал он.

Эксперт подчеркнул, что доллар и евро все равно останутся доминирующей валютой для хранения сбережений.

«Доллар – защитная валюта, главная резервная валюта в мире с крайне высокой ликвидностью. Евро серьезно пострадал от конфликта на Украине, но, учитывая тренд на ужесточение денежно-кредитной политики европейского ЕЦБ, можно ожидать восстановления евро против того же доллара. Все же вложения в тот же распиаренный юань – рисковые, а ликвидность китайской валюты все еще крайне мала для массового обращения. Другие же валюты дружественных стран совершенно неликвидны, и вы просто ничего с ними сделать не сможете, если вдруг понадобится срочно обналичить сбережения», – полагает аналитик.

В то же время, по мнению эксперта, гонконгский доллар и дирхам ОАЭ, так как они «привязаны» к доллару, являются хорошей альтернативой американской валюте.

В течение прошлого года на курс доллара влияли три фактора: высокие цены на энергоносители, обвал импорта на фоне санкций и перестройка логистики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Курс возвращается на уровень 2021-2022 годов»

Сразу два опрошенных эксперта «Татар-информа» отметили, что в следующем году курс доллара вернется к уровню 2020-2021 годов.

«Многое будет зависеть от геополитических процессов, как будут вести себя глобальные игроки по отношению друг к другу, какие будут вводиться санкции. Но если ничего чрезвычайного не произойдет, то курс доллара стабилизируется в диапазоне около 70-75 рублей за доллар в начале 2023 года. Он является экономически обоснованным с точки зрения соответствия объемам экспорта, импорта, ввоза и вывоза капитала, а с другой стороны – это уровень, который комфортен для потребителей и производителей бюджета», – отметил профессор, доцент Института управления, экономики и финансов КФУ Игорь Кох.

Он напомнил, что в 2022 году курс доллара поднимался до 120 рублей, а потом падал до 60 рублей за доллар. «Ни то ни другое для экономики не комфортно», – оценил он.

«Курсы валют возвращаются к своим равновесным значениям, которые мы имели в 2020 и 2021 годах. Я считаю, ничего сверхъестественного с рублем не происходит, все ожидаемо», – сказал аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт.

«Китайский юань обладает той же устойчивостью к рублю, что и доллар и евро. Но он в меньшей степени зависит от геополитических рисков» Фото: © «Татар-информ»

В какой валюте хранить деньги в 2023 году?

«Если говорить об инвестиционных инструментах, то можно использовать валюты не традиционные. Например, тот же китайский юань. Он обладает той же устойчивостью к рублю, что и доллар и евро. Но он в меньшей степени зависит от геополитических рисков. С долларом и евро может произойти все что угодно в силу новых ограничений. Юани в данном случае более защищены от рисков», – сказал Кох.

По его словам, популярностью также пользуются арабский дирхам, гонконгский доллар и швейцарские франки.

«Если есть желание, можно хранить деньги в нетипичных для России валютах – в первую очередь юанях. Просто другие валюты, те же дирхамы, достаточно редко используются на территории России. Могут быть проблемы с тем, чтобы их приобрести или продать. Не каждый банк предлагает покупку или продажу валют», – объяснил Кох.

Станислав Бовт при выборе валюты в качестве сбережения средств рекомендовал россиянам изучить графики валют. «Предпочтительнее диверсифицировать в следующие валюты: доллар США, гонконгский доллар, арабский дирхам и китайский юань в равных долях», – сказал он.