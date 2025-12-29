Долина отказалась освободить спорную квартиру до 30 декабря, несмотря на просьбу Лурье

Певица Лариса Долина отказалась передать спорную квартиру покупательнице Полине Лурье до 30 декабря, несмотря на соответствующую просьбу. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По ее словам, представители артистки уведомили, что семья Долиной сможет съехать не ранее 5 января. «Мы попросили передать нам квартиру 30-го числа, нам представители Долиной ответили отказом», – сообщила ТАСС Свириденко.

16 декабря Верховный суд РФ поставил точку в споре вокруг недвижимости в центре Москвы. Суд подтвердил право собственности Лурье и признал проживание Долиной в квартире незаконным. После этого Мосгорсуд обязал певицу освободить жилье.

История конфликта началась в 2024 году, когда стало известно, что Долина стала жертвой телефонных мошенников. В результате она продала квартиру, однако позже Хамовнический суд признал сделку недействительной. Это решение подтвердили Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.