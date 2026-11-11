Долина извинилась перед публикой за предстоящую паузу в концертной деятельности

Народная артистка России Лариса Долина сегодня на сольном концерте в Коломне анонсировала паузу в концертной деятельности и попросила у зрителей прощения за этот шаг. Об этом сообщает РИА Новости.

Певица объяснила необходимость подобной паузы тем, что ей требуется время для восстановления физических и моральных сил. «Этот перерыв, он не будет долгим. Время быстро летит, как я уже говорила. Я выйду к вам на сцену через какое-то время другой – такой же, какой вы меня знаете, только чуть-чуть обновленной и уже с полной, не раненой, а облегченной и вылеченной душой», – заявила она со сцены.

Кроме того, Долина поблагодарила зрителей Коломны за то, что они пришли этот вечер. «Спасибо вам за то, что вы сегодня были со мной, за ваше внимание, за вашу поддержку и любовь. <...> Помните, пожалуйста, что вы у меня в жизни есть и будете навсегда. Спасибо вам. Я вас люблю», – подчеркнула она.

Еще в начале этого года ныне покойный музыкальный критик Сергей Соседов предрек артистке завершение концертной деятельности. Он сказал тогда, что певица находится в неплохой вокальной форме, но со сцены нужно уходить вовремя.

Как сообщал «Татар-информ», недавно Лариса Долина назвала «сглаз» и «порчу» причиной проблем, с которыми ей пришлось столкнуться.