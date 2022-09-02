Эксперт назвала вещества в атмосфере, разрушающие репродуктивную систему

Репродуктивная система человека уязвима к воздействию антропогенных химических веществ, многие из которых являются эндокринными разрушителями. В их числе – тяжелые металлы, пестициды и другие вещества, которые могут попасть в организм разными путями – например, с загрязненной рыбой, пластиковой посудой.

Об этом руководитель департамента научной деятельности ФГБУ «НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова» Минздрава России, главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин, кандидат медицинских наук Наталия Долгушина.

С докладом на эту тему Долгушина выступила на всероссийском форуме Экосистема. Заповедный край», проходящего в эти дни на Камчатке. Она подчеркнула, что в условиях демографического кризиса и изменения репродуктивных установок молодежи на более позднее деторождение необходимо особое внимание уделять охране репродуктивного здоровья.

В числе прочего, спикер сообщила, что оптимальным возрастом женщины для рождения ребенка следует считать возраст 18-25 лет, максимум до 30 лет. Уже после 35 лет у женщин начинает снижаться овариальный резерв.

Кроме того, на уровне Минздрава России Долгушина предложила рассмотреть вопрос о усилении охвата населения профосмотрами и диспансеризацией,а также расширить перечень обследования репродуктивной системы в программе профосмотров женщин и мужчин 18-45 лет.