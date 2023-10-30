Долгожительница из Набережных Челнов встретила столетний юбилей

Труженице тыла, ветерану Великой Отечественной войны Нурзиган Хузиахметовой из Набережных Челнов исполнилось 100 лет.

Именинницу от имени Президента РФ Владимира Путина, Раиса РТ Рустама Минниханова и мэра Автограда Наиля Магдеева поздравили представители администрации Центрального района города.

В гости к ветерану зашли начальник отдела социальной поддержки Эльвира Нигматуллина, заместитель директора УК «Махалля» Самат Нуруллин, помощник депутата Горсовета Андрея Елантьева и председатель ТОС «39 комплекс» Мадина Мухаметзянова. В кругу семьи юбиляру вручили поздравительные письма и подарки. Они пожелали юбиляру здоровья, добра, внимания родных и близких.

Нурзиган Хузиахметова родилась в селе Шингальчи Нижнекамского района Татарской АССР. В годы Великой Отечественной войны работала в родном совхозе разнорабочей. В 1979 году вышла на пенсию.

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и медалями к юбилейным датам.

Как уточнили «Татар-информу» в отделе администрации, в Центральном районе проживает пять ветеранов, которые отметили вековой юбилей.