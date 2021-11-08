Долгожительница из Набережных Челнов приняла участие во Всероссийской переписи населения

Ветеран Великой Отечественной войны — 98-летняя Фавзия Гилязова из Набережных Челнов стала участницей Всероссийской переписи населения. Ее на дому навестила переписчица, сообщает пресс-служба Татарстанстата.

«Фавзия Сахаповна охотно ответила на вопросы переписчика, которые с ее слов фиксировались в электронном переписном листе на планшетном компьютере», — отметили в ведомстве.

При этом в Татарстанстате подчеркнули, что при посещении ветерана были соблюдены все санитарно-эпидемиологические меры, необходимые во время пандемии коронавируса.

«Перепись населения — самый эффективный и зачастую единственный способ получить актуальную информацию и на ее основе определить, сколько в стране жителей, какие проблемы у них есть. Эту информацию будут использовать в национальных проектах», — напомнили статистики.

Перепись населения продлится до 14 ноября включительно. В первый же день в ней принял участиеПрезидент РФ Владимир Путин.