Долгожители Татарстана ко Дню пожилых получат подарочные наборы

Подарочные наборы получат долгожители Татарстана, перешагнувшие столетний рубеж, в связи с празднованием Международного Дня пожилого человека. Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на брифинге в Казани.

«В этом году для того, чтобы отметить тех, кто перешагнул столетний рубеж, Раисом Татарстана принято решение о вручении подарочных наборов. Силами исполнительных комитетов эти наборы будут доставлены нашим долгожителям», — сказала она.

Сегодня в республике 935 тыс. человек относятся к старшему поколению. Каждый четвёртый гражданин — старшего возраста. К 2030 году ожидается, что каждый третий человек будет пожилого возраста. Наибольшее количество пожилых людей живет в сельской местности.

«С каждым годом растёт число долгожителей. Сегодня 233 человека перешагнули столетний рубеж. Самая пожилая женщина, в этом году которой исполнится 107 лет, проживает в Елабуге. Самый пожилой мужчина проживает в Пестрацах, ему 104 года», — добавила Зарипова.