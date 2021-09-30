Долгострой на Бутлерова в Казани продан за 136 млн рублей
Исполнительный комитет Казани продал на публичных торгах недостроенный жилой дом на улице Бутлерова за 136 млн рублей, следует из документов муниципалитета.
Ранее исполком изъял через суд объект незавершенного строительства по адресу ул. Бутлерова, д.22 у ООО «СтройЭкспо». Площадь застройки – 1,2 тыс. кв. м. Степень готовности здания в материалах суда указывается на уровне 5%.
Начальная цена лота составляла 53,6 млн рублей. В торгах участвовали три компании, победило ООО «ЮЛТАШ».