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30 сентября 2021  11:30
Елена Рощупкина

Долгострой на Бутлерова в Казани продан за 136 млн рублей

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Исполнительный комитет Казани продал на публичных торгах недостроенный жилой дом на улице Бутлерова за 136 млн рублей, следует из документов муниципалитета.

Ранее исполком изъял через суд объект незавершенного строительства по адресу ул. Бутлерова, д.22 у ООО «СтройЭкспо». Площадь застройки – 1,2 тыс. кв. м. Степень готовности здания в материалах суда указывается на уровне 5%.

Начальная цена лота составляла 53,6 млн рублей. В торгах участвовали три компании, победило ООО «ЮЛТАШ».

#долгострой
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