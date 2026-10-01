«Долголетие должно быть здоровым»: как в Казани отметили День пожилых людей

Большое торжественное мероприятие, приуроченное к Международному дню пожилых людей, проходит сегодня в Центре уникального мастерства в Казани. На праздник приглашено около тысячи человек. В праздничный день с ветеранами республики встретился Раис Татарстана Рустам Минниханов.





«Мы с большим уважением относимся к старшему поколению. Своим трудом вы внесли огромный вклад в развитие Татарстана»

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов встретился с ветеранами госслужбы

На мероприятии в честь Международного дня пожилых людей в Центре уникального мастерства Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с ветеранами государственной службы республики.

Он поблагодарили ветеранов госслужбы за многолетний добросовестный труд во благо республики.

«Мы с большим уважением относимся к старшему поколению. Своим трудом вы внесли огромный вклад в развитие Татарстана. Сегодня вы продолжаете вдохновлять нас примером искреннего служения людям», – сказал Раис Татарстана.

Он отметил, что за каждым достижением республики стоят конкретные люди. В их числе первый Президент Татарстана, Государственный Советник республики, Герой Труда России Минтимер Шаймиев, который в следующем году отметит свое 90-летие. 2027 год в Татарстане объявлен Годом имени Минтимера Шаймиева.

Раис республики заметил, что, несмотря на все сложности, сегодня Татарстан достойно преодолевает вызовы, демонстрирует устойчивость экономики, проводит большую работу по повышению качества жизни населения. Республика принимает значимые международные события, реализует крупные проекты. Один из них – новый Центр уникального мастерства. Рустам Минниханов подчеркнул, что это уникальный проект, главная цель которого – сохранить и развивать традиционные ремесла, обучать юных мастеров.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

«Уважаемые ветераны! Мы всегда рады встрече с вами. Спасибо вам за вашу активную гражданскую позицию. Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и бодрости духа», – сказал Раис Татарстана.

Он вручил государственные награды за многолетний плодотворный труд и существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала региона.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Долголетие должно быть активным и здоровым»

Для гостей Центра уникального мастерства сегодня подготовлена обширная программа. Здесь проходят мастер-классы по персидской каллиграфии, татарской кулинарии, вышивке на коже и бисером, кинопоказы, выставка декоративно-прикладных изделий. Гостей угощают ароматным чаем с чак-чаком. Желающие могут пройти экспресс-тест состояния здоровья.

На праздник приглашено около тысячи человек – представителей ветеранских организаций крупных предприятий Казани. Для людей старшего поколения организованы бесплатные консультации по вопросам трудового права, социальной защиты, здравоохранения и медико-социальной экспертизы.

«Мы видим очень позитивный, хороший отклик от людей старшего поколения. Особенно им нравятся консультации по мерам соцподдержки и консультации медицинских работников, потому что долголетие должно быть активным, а самое главное – здоровым», – сообщила журналистам министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

2026-й год объявлен Владимиром Путиным Годом единства народов России. Поэтому знакомство с народными промыслами особенно актуально. На мероприятие приглашены бабушки и дедушки с внуками – это связь поколений, полезная для всей семьи, заметила Зарипова.

Она привела интересную статистику: сегодня в республике каждый четвертый житель – человек старшего возраста. Число долгожителей растет: если несколько лет назад столетний рубеж перешагнули 213 татарстанцев, то сегодня – уже 335 человек.

В интересах пожилых людей в республике в рамках национального проекта «Семья» действует отдельная программа «Старшее поколение». Она включает два блока: «Активное долголетие» (творчество, спорт, культура, хобби) и систему долговременного ухода для тех, кто нуждается в постоянной посторонней помощи. Сегодня ею охвачено более 6 тысяч татарстанцев.

«Исходя из возможностей и способности к передвижению каждому индивидуально подбирается система ухода, закрепляется помощник по уходу», – пояснила Зарипова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Демонстрация культурного кода Татарстана, передача знаний от старших молодежи

Для гостей праздника в Центре уникального мастерства подготовлено 30 мастер-классов по гончарному и ювелирному делу, вышивке и другим ремеслам. На цокольном этаже работает ярмарка изделий, созданных руками пожилых людей. Особую атмосферу привнесли международные гости: прошел мастер-класс по персидской каллиграфии с участием представителей Ирана.

«Мы очень рады встречать наших гостей, угощаем их, проводим мастер-классы. Это возможность не только показать культурный код Татарстана, но и передать знания от старших молодежи», – сообщил гендиректор Центра развития креативных индустрий РТ Ранко Тепавчевич.

Для пожилых людей организованы концерты и кинопоказы. По словам организаторов, главная цель праздника – подчеркнуть значимость передачи традиций и знаний между поколениями, сделав центр уникальным местом культурного обмена и вдохновения.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В холле можно приобрести оригинальные украшения из бисера, красивые закладки для книг, открытки, изделия из дерева. Организована выставка картин представителя дома-интерната для престарелых и инвалидов Муслюмовского района Ильшата Мухаметдинова. Мужчине 64 года, он рисует с детства, в интернате проживает два года.

«По профессии я художник-оформитель. С женой в разводе, сыну 36 лет, внуков нет. Люблю рисовать, на праздники оформляю плакаты», – рассказал Мухаметдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Работодатели предлагают пожилым и предпенсионерам около 2 тысяч вакансий

Специалисты службы занятости предлагают пожилым соискателям вакансии, представленные на рынке труда. В Татарстане для предпенсионеров и граждан пожилого возраста сейчас открыто около 1,5–2 тыс. вакантных рабочих мест. Зарплаты – не ниже минимального размера оплаты труда, порой достигают 30–35 тыс. рублей, сообщила первый заместитель директора Центра занятости населения Республики Татарстан Гульнара Филиппова.

Среди доступных вакансий – гардеробщики, упаковщики, сортировщики, горничные, уборщики территорий, буфетчики, фасовщики, курьеры, сборщики заказов. Встречаются и инженерные специальности, все зависит от квалификации соискателя.

С начала года в центр занятости обратились более 1,5 тыс. человек старшего возраста, около 50% из них уже трудоустроены. Люди 50 лет и старше могут бесплатно пройти переобучение благодаря национальному проекту «Кадры». Доступны разные направления – от рабочих специальностей до искусственного интеллекта. Записаться можно на портале госуслуг.

«Конечно, пожилым людям важно ощущать себя нужными, повышать свои компетенции. Сейчас век технологий, им это интересно», – сказала Филиппова.

Она также отметила, что в условиях кадрового дефицита работодатели рассматривают пожилых соискателей, особенно если у них есть узкие профессиональные навыки. Пенсионеров могут привлекать также в качестве наставников.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Проверка давления, сахара, холестерина и прививка от гриппа

На втором этаже работает центр здоровья, где пожилые люди могут быстро оценить ключевые факторы риска, измерить давление, пройти различные тесты, сделать прививку от гриппа.

«Центр здоровья работает в экспресс-режиме: путем обсуждения с пациентом его образа жизни и по экспресс-анализам крови на сахар и холестерин, спирометрии – исследованию функции внешнего дыхания – и на основе анамнеза сразу можно рассмотреть, какие факторы риска для здоровья имеют место. В таком режиме очень быстро даются советы, проводится углубленное консультирование пациентов», – сообщил «Татар-информу» главный врач Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ильнур Шарафутдинов.

Пациенту на месте даются рекомендации по образу жизни, а при необходимости рекомендуются дообследования. Проходить такие мероприятия нужно как можно чаще, чтобы постоянно держать свое здоровье под контролем, заметил Шарафутдинов.

Диспансеризация, по его словам, направлена на выявление факторов риска развития заболеваний, их предвестников, а также уже имеющихся болезней. Проходить ее следует не только людям старшего поколения, но и всем остальным.

«Мы работаем с предрасполагающими факторами риска: обсуждаем с пациентом его образ жизни и параметры организма, говорим, где его могут поджидать неприятности. Здоровье человека зависит от образа жизни – от того, как он в повседневной жизни себя ведет, питается, отдыхает, трудится», – добавил Шарафутдинов.

Отвечая на вопрос, какие заболевания наиболее распространены среди людей старше 50 лет, он отметил, что на первом месте среди причин смертности находятся сердечно-сосудистые недуги. С увеличением продолжительности жизни растет и количество новообразований: чем старше человек, тем выше вероятность их возникновения. Поэтому их нужно своевременно находить и устранять.