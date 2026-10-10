Долгое золото: Трусова возглавит запас Гран-при на ISU, Хуснутдинова почти топ-5

Долгожданная золотая медаль для «Русской ракеты» стала второй наградой в этом сезоне на международной арене. Александра займет первую строчку в резерве этапов ISU, а Дине Хуснутдиновой чуть-чуть не хватило до топ-5. Но кто же поедет на международные этапы? Ответ – в материале «ТИ-Спорта».





Александра Игнатова (Трусова), Дина Хуснутдинова

Фото: fsrussia.ru / Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Фигурное катание — не самое главное»: путь Трусовой к золоту

Александра Игнатова (в девичестве Трусова) на «челленджере» «Мемориал Дениса Тена» в Алматы с первых секунд дала понять, что ее возвращение на международную арену — это заявка на возвращение статуса первой. Серебряный призер Олимпиады-2022 чисто исполнила короткую программу, набрав 77,39 балла — почти личный рекорд.

В произвольной Александра вышла под саундтрек к сериалу «Очень странные дела» — Separate Ways. Она исполнила четверной лутц; все вращения и дорожка шагов — максимального, четвертого уровня. Несмотря на позднее местное время (22:30), полный стадион скандировал имя Александры, а зрители не прекращали кричать от восторга после каждого элемента королевы квадов.

Александра Трусова с произвольной программой Фото: скриншот трансляции Первого канала

Ее тренер Этери Тутберидзе с улыбкой обняла Трусову на выходе со льда и сказала: «Молодец». Было большое нервное напряжение, но Александра справилась с ним. Итог — 226,01 балла, серебро у кореянки Ким Ю Чэ (209,20), бронза у Софьи Самоделкиной, ныне предоставляющей Казахстан (204,36).

Напомним, год назад Трусова родила сына и вернулась в спорт, сумев набрать лучшую форму. Перед турниром она признавалась:

«Мне всегда сложнее кататься, когда нужно занять определенное место. Тут все-таки отбор. Я поняла, что фигурное катание — это не самое главное в моей жизни», – поделилась она в интервью Первому каналу.

Реакция тренерского штаба на золото Александры Фото: скриншот с трансляции

Благодаря этой победе Александра поднялась на первое место в списке запасных на серию Гран-при ISU. Если кто-то из участниц международных соревнований снимется, например американка Эмбер Гленн, которая ранее заявляла, что пропустит первую часть сезона, вполне вероятно, что Трусова получит как минимум один этап.

Это очень важное достижение «Русской ракеты», которое поможет ей в борьбе за единственную на данный момент путевку сборной России на главные старты сезона — Евро и чемпионат мира.

Хуснутдинова: дебют, ошибки и поиск выхода из ямы

Вторая подопечная Тутберидзе – уроженка Татарстана Дина Хуснутдинова – проводила свой дебютный взрослый международный турнир под эгидой ISU, и короткая программа получилась для нее нестабильной. Спортсменка упала при исполнении тройного акселя, затем чисто выполнила тройной риттбергер, но ошиблась на каскаде из тройного лутца и тройного тулупа.

Завершила прокат Хуснутдинова дорожкой шагов третьего уровня и комбинированным вращением четвертого уровня, набрав 63,09 балла и заняв промежуточное пятое место.

Дина Хуснутдинова с произвольной программой Фото: скриншот с Первого канала

При этом Хуснутдинова продемонстрировала отдельные яркие элементы: каскад тройной аксель + двойной тулуп, шикарный тройной флип, секвенцию тройной лутц + ойлер + тройной сальхов + двойной аксель и сольный тройной лутц. В произвольной программе Дина пыталась исправить положение, но волнение и недостаток соревновательного опыта снова дали о себе знать.

Спортсменка боролась за каждый элемент, но не смогла избежать помарок, которые не позволили ей подняться выше седьмого места. Ранее фигуристка пропустила часть подготовки из-за травмы колена, что тоже наложило отпечаток на форму.

После турнира Хуснутдинова дала эмоциональное интервью «Матч ТВ», в котором призналась, что потеряла уверенность.

«Не знаю, как прокомментировать. Хочется выбраться из этой ямы, которую я устроила с конца того сезона. Пропала уверенность. Не знаю, из-за чего и с чем связано. Выхожу на соревнования с таким настроем», — сказала фигуристка.

Она также отметила, что очень расстроена тем, что подвела команду, тренеров и федерацию, которые на нее рассчитывали, а также саму себя, не сумев собраться.

Дина призналась, что, возможно, поздно вошла в сезон из-за боли в ноге, но не хочет на это ссылаться, и добавила, что на тренировках в Москве аксели почти не срывает.

Что ждет фигуристок дальше: запас Гран-при и возвращение к «старой Дине»

Для Александры этот турнир принес первое золото после возвращения на международную арену — важный шаг в борьбе за включение в список запасных на этапы Гран-при ISU. Для этого ей необходимо было выиграть челленджер в Казахстане и превзойти результат Аделии Петросян по сумме баллов за две программы (204,16).

Трусова с задачей справилась, набрав 226,01 балла, и возглавила список запасных. Однако стабильность четверного тулупа остается под вопросом, и фигуристка сама признает, что пока не готова ставить его вторым прыжком.

Главный же вызов для Хуснутдиновой — выбраться из эмоциональной ямы и вернуть уверенность.

«Каждые соревнования учат чему-то особенному. Видимо, на тренировках нужно прокатывать программы не по одному разу, а по два или три. Думаю, дело в эмоциональном плане. Физически я хорошо готова к прыжкам», — сказала она.

Спортсменка понимает, что нужно выходить из этого состояния и на следующих соревнованиях обрести себя прежнюю. «Нужно возвращаться к старой Дине», — добавила фигуристка.

Данил Глейхенгауз, Александра Игнатова, Этери Тутберидзе Фото: fsrussia.ru

Если Хуснутдинова сможет справиться с волнением и добавить стабильности, то способна составить конкуренцию ведущим фигуристкам — пока же ее седьмое место это лишь начало большого пути.