«Долго в плей-офф «Авто» не играет». Степанов считает «Ак Барс» фаворитом в первом раунде

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Бывший игрок «Ак Барса» Александр Степанов высказался о грядущем противостоянии «Ак Барса» с «Автомобилистом» в первом раунде плей-офф КХЛ.

«В этом году у «Ак Барса» неплохая команда, есть возможность взять реванш за прошлый год. Отмечу неплохое большинство, плюс ребята в этом сезоне много забивают. Хорошая игра в атаке, реализация лишнего, поэтому есть неплохие шансы обыграть «Автомобилист».

Но, конечно, надо учитывать, что «Автомобилист» – это рабочая команда, там есть самоотверженные ребята, блокирующие броски. Есть техничные иностранцы, например, Мэйсек, Да Коста. Но, как показывает практика, долго в плей-офф они не играют, хотя если их не удастся закрыть, то у Екатеринбурга есть шансы. А так, конечно, ставлю на «Ак Барс». Серия будет непростой, но за шесть-семь матчей Казань должна пройти в четвертьфинал», – передает слова Степанова Metaratings.

Напомним, первый матч между казанцами и екатеринбуржцами состоится сегодня, 26 марта, в 17:00 по мск. Игра пройдет в Екатеринбурге.

Александр Степанов выступал за «Ак Барс» с 2005 по 2011 год. С командой он дважды брал Кубок Гагарина в 2009 и 2010 годах, а также чемпионство России в 2006 году.