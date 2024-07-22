Долги за ЖКУ в России предложили взыскивать через нотариусов

Сегодня в Государственную Думу будет внесен законопроект о взыскании долгов за «коммуналку» с помощью исполнительной подписи нотариуса Таким образом, процедуру хотят проводить без обращений в суды, сообщают «Известия».

По задумке авторов проекта, привлечь нотариуса к взысканию задолженности можно в том случае, если должник указан в ЕГРН в качестве собственника либо пользователя квартиры. Подобные сведения будут предоставлены специалистам из государственных информационных систем.

Глава Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов — один из авторов — отметил, что главной причиной накопления долгов за ЖКУ является низкая платежная дисциплина, гораздо реже — отсутствие средств.

Исполнительная надпись нотариуса позволит решить проблему во внесудебном порядке, уверен собеседник издания. Специальная метка дает право принудительно взыскать средства или имущество гражданина, уклоняющегося от возврата долга.

По данным Росстата, по итогам 2023 года задолженность россиян за ЖКУ достигла 1,68 трлн рублей, а к 1 апреля выросла уже до 1,77 трлн.

Авторами законопроекта являются также заместители главы Комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, Светлана Разворотнева и другие депутаты.