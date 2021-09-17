Долги не платил сознательно: в Казани судят главу фирмы за преднамеренное банкротство

Московский суд Казани по третьему кругу начал рассматривать дело о преднамеренном банкротстве казанской строительной компании «Бурсервис». Руководству фирмы предъявлено обвинение в намеренном выводе средств со счетов предприятия, которое задолжало кредиторам почти 20 млн рублей.

На скамье подсудимых оказались учредитель и директор компании Равиль Миннебаев и его родной брат Радик Миннебаев, занимавший должность заместителя директора.

По версии следствия, в 2016 году руководство «Бурсервиса» решило намеренно ухудшить финансовое положение фирмы, чтобы не возвращать долги кредиторам.

«Компания была платежеспособна, но они сознательно решили не платить долги, а обанкротить фирму. Согласно материалам дела, у них имелись деньги на расчетных счетах. За месяц они провели платежи на общую сумму 27 млн рублей. Вместо того, чтобы расплатиться с кредитором, кидали деньги на счета других юрлиц, в том числе себе лично, на аффилированные компании», – рассказал представитель одной из потерпевших компаний «Аккорд А». Им подсудимые задолжали 7,3 млн рублей.

По его словам, компании принадлежали дорогостоящие автомобили, а также спецтехника, стоимостью порядка 100 млн рублей, которые Миннебаевы сняли с учета и продали, а вырученные средства заводить на счет фирмы не стали.

«Они подготовили фирму к банкротству. Когда конкурсный управляющий, представляющий кредиторов, подал заявление о возбуждении уголовного дела, они поняли, что пахнет жаренным и все идет к уголовной ответственности, они быстренько погасили долг с другой своей организации», – отметил представитель «Аккорд А».

Однако, согласно закону, в таких случаях компания обязана выплатить только основную часть долга, проценты погашению не подлежат. «Бурсервис» так и остался должен «Аккорд А» 700 тыс. рублей. Кроме того, погашение долга не отменяет факт совершения преступления, поэтому уголовное дело на Миннебаевых все же завели.

Сегодня подсудимые заявили, что обвинительное заключение им предоставили еще в 2019 году, однако точка в деле не поставлена до сих пор. Первое рассмотрение дела в суде закончилось его возращением на доследование. Позднее это решение отменил Верховный суд РТ.

Дело начали рассматривать по новой, преступление переквалифицировали на более мягкую статью – с «Преднамеренного банкротства» на «Неправомерные действия при банкротстве». Через полтора года разбирательства суд постановил: признать подсудимых виновными, но освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Такое завершение дела не устроило потерпевших, они вновь обжаловали решение суда.

«Сейчас дело начинает рассматриваться уже по третьему кругу, каждый раз судья меняется. Мы уже в третий раз пытаемся добиться справедливости. Мы проанализировали практику, оказалось, что приговоров по статье за преднамеренное банкротство почти нет. Это дело может стать основополагающим и сформулировать подход судебной практики – что считать преднамеренным банкротством, а что нет», – поделился представитель «Аккорд А».

Подсудимые вину не признают. С их подачи оглашение обвинительного заключения переносится уже в третий раз. Сначала Равиль Миннибаев не мог явиться на заседание по состоянию здоровья. Сегодня пришел, но заявил, что все еще плохо себя чувствует и с большим трудом может отвечать на вопросы.

Его адвокат попросила суд отложить заседание. Судья удовлетворил ходатайство, оглашение гособвинения назначено на октябрь.



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