Долги детей-сирот по ЖКУ в госквартирах в Татарстане достигли 80 млн рублей

В Татарстане задолженность по коммунальным услугам у детей-сирот, которые живут в квартирах, выданных государством, в прошлом году достигла 80 млн рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Артур Галиев на заседании Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам.

«Задолженность по ЖКХ у детей-сирот стремительно растет. В 2020 году она составляла 43,8 млн рублей. 80% от общей задолженности – в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Зеленодольске, а также в Лаишевском, Тукаевском, Елабужском, Заинском, Альметьевском, Азнакаевском и Нурлатском районах», – рассказал он.

Галиев отметил, что главы районов проводят работу, направленную на погашение этой задолженности, например, трудоустраивают детей-сирот. «Но она сохраняется», – подчеркнул первый замминистра земельных и имущественных отношений.

Он добавил, что ежегодно проводятся проверки квартир, выданных детям-сиротам. «Каждый год выявляются одни и те же нарушения – ненадлежащее состояние жилых помещений, непроживание в течение длительного времени, проживание лиц, не имеющих на то законных оснований, и наличие задолженности за ЖКХ», – заключил он.