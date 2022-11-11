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Ру Тат
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Происшествия
11 ноября 2022  11:14
Полина Шевчук

Долг в 780 тысяч по алиментам татарстанец будет отрабатывать на обязательных работах

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В Нурлате вынесен приговор 46-летнему местному жителю. Он признан виновным в неуплате средств на содержание ребенка, сообщил «Татар-информу» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Мужчина должен был выплачивать алименты маленькой дочке. Однако с июля по сентябрь этого года он не оказывал помощи ребенку. Стоит отметить, что ранее татарстанца уже привлекали к ответственности за неуплату алиментов. Общая сумма задолженности составила более 780 тыс. рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработка в доход государства.

 

#алименты #неплательщик алиметов #Прокуратура РТ
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