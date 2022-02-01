Долг татарстанцев за ипотеку за год вырос на 28% и приблизился к 350 млрд рублей

Портфель ипотечных кредитов жителей Татарстана в 2021 году вырос на 28,3% – до 347,6 млрд рублей, следует из данных Банка России.

В прошлом году было выдано около 68 тыс. ипотечных кредитов, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Суммарно жители Татарстана оформили ипотеку на 176,3 млрд рублей – это на 25,4% превышает показатель 2020 года.

Ипотечная ставка в декабре 2021 года составила 7,65% против 7,33% годом ранее.

Директор агентства «Этажи-Казань» Марат Галлямов предполагает, что в начале этого года процентная ставка будет расти. «Первый-второй квартал, скорее всего, будет повышение. Третий – стагнация. И только к концу году ожидаем снижение. В среднем по банкам ипотечные ставки уже выросли на 1%. В феврале будет заседание ЦБ. Мы ожидаем, что вновь будет повышение ключевой ставки и, как следствие, увеличение процентных ставок банков», – сообщил он ИА «Татар-информ».

Президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев сообщил, что минимальная процентная ставка на ипотечном рынке в Татарстане сейчас 9,5%. Однако средняя уже превышает двухзначное значение – 10%.

Савельев предполагает, что Центробанк продолжит свою политику и увеличит на ближайшем заседании ключевую ставку. «В первой половине года можно ожидать ипотечную ставку на уровне 11-11,5%. Но я надеюсь, что дальше ключевую ставку поднимать не будут. Если ставка по ипотеке вырастет до 13-14%, это очень критично скажется на рынке», – считает эксперт.

Подробнее – в материале ИА «Татар-информ» «Если ставку по ипотеке поднимут до 14% годовых, в этом случае цены на жилье пойдут вниз».